Анна Щербакова надела 2 кольца на безымянный палец и подогрела слухи о свадьбе
Щербакова и Шакиров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna__shcherbakova_
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и бывший хоккеист Артём Шакиров могли пожениться в октябре. Как сообщает Super.ru у спортсменки появились два кольца: одно, судя по всему, помолвочное, второе — обручальное на безымянном пальце.
У Щербаковой заметили кольцо а безымянном пальце. Видео © Telegram / Super.ru
Сами Щербакова и Шакиров публично о свадьбе пока не сообщали. Поводом для разговоров о свадьбе стали кадры с марафона «Знание.Единство», который прошёл 4 ноября в Нижнем Новгороде. Именно там спортсменка предстала с кольцом.
Напомним, Анна Щербакова сообщила о помолвке с хоккеистом Шакировым ещё в июле, поэтому фанаты давно ждали новостей о бракосочетании. 27-летний Шакиров ранее выходил на лёд в составе молодёжной команды «Атланты». В сезоне 2019/20 годов он защищал цвета клуба «Рязань» из Высшей хоккейной лиги. Весной этого года в прессе активно обсуждали роман пары. Тогда родственники молодого человека полностью отрицали связь фигуристки и хоккеиста. При этом Артём лично поддерживал Анну на Олимпийских играх 2026 года в Милане и постоянно находился рядом с ней.
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