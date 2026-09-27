Три дня гуляний и неделя восстановления — так прошла помолвка Анны Семенович с Денисом Шреером. Певица раскрыла на фестивале «Удачные песни» детали праздника, на котором собралось около 15 гостей.

Анна Семенович рассказала о трёхдневной гулянке после помолвки. Видео © Telegram /Звездач

«Помолвка прошла прекрасно — гуляли три дня, потом неделю болели. У нас был праздничный ужин с друзьями, планировалось около 20 человек, но получилось 15. Было очень тепло, уютно и классно», — ответила она.

Семенович отметила, что ей приятно носить статус невесты и она часто любуется подаренным кольцом, которое стоило 8 миллионов. Дату свадьбы пара пока не выбрала, среди возможных вариантов рассматривают Сочи, Мальдивы или Москву.

Певица также рассказала об отношениях с бывшей семьёй своего избранника. По её словам, она положительно относится к тому, что Денис помогает своим близким, а подарки для его экс-супруги выбирает сама.

Кроме того, Семенович поделилась изменениями в образе жизни жениха. Она рассказала, что Денис похудел на 20 килограммов и теперь следит за её питанием, в частности не рекомендует ей есть хлеб.

Напомним, что роман Анны Семенович и Дениса Шреера перестал быть тайной летом 2024 года. На тот момент предприниматель состоял в браке, но формально и уже не жил вместе с супругой. Развод завершился весной 2016 года. А 13 сентября артистка поделилась радостной новостью, что возлюбленный сделал ей предложение.