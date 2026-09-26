От Таиланда до Алтая: Семенович и её жених спустили на путешествия миллионы

Певица и актриса Анна Семенович и её жених Денис Шреер с начала 2026 года потратили на путешествия более 7 млн рублей. Такие подсчёты приводит SHOT.

За это время пара успела побывать в Таиланде, Дубае, на Мальдивах и Алтае, а также устроила путешествие по Франции и Италии. По подсчётам телеграм-канала, около 2,6 млн рублей обошлись две недели на вилле в Таиланде, ещё примерно 1,4 млн — отдых на Мальдивах.

Около 2 млн рублей Семенович и Шреер могли потратить на поездку по Европе. Кроме того, в расходы вошли перелёты бизнес-классом и недельный отдых в Дубае.

Весной пара также побывала на Алтае. Неделя в выбранном ими шале оценивается примерно в 2,5 млн рублей, однако Семенович рекламировала курорт, поэтому фактические расходы пары на эту поездку могли оказаться значительно ниже.

SHOT отмечает, что Шреер остаётся совладельцем московского ООО «Аффлатус», которое, по данным телеграм-канала, работает в убыток.

Роман Семенович и Шреера стал публичным летом 2024 года. В марте 2026-го завершился развод бизнесмена с предыдущей супругой, а в сентябре он сделал певице предложение. Семенович согласилась и показала подписчикам помолвочное кольцо.