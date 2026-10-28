Анонимность не помогла: МВД получило данные о 185 тысячах обменов криптовалюты наркоплощадки

Полиция пресекла работу пяти криптообменников, через которые, по данным МВД, организаторы даркнет-площадки по продаже наркотиков переводили преступные доходы в обычные деньги. Одновременно закрыт связанный с площадкой форум. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Работу даркнет-маркета пресекли в МВД. Видео © Telegram / Ирина Волк

Правоохранители получили сведения о более чем 185 тысячах операций по обмену криптовалюты. Как уточнила Волк, используемые сервисами технологии анонимности не помешали собрать эти данные.

С августа 2025 года по делу задержали пятерых предполагаемых модераторов форума. Всем предъявлены обвинения по статье 210 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нём. Фигуранты заключены под стражу.

По версии МВД, форум использовали не только для обсуждения работы наркоплощадки, но и для продажи запрещённых веществ. В ходе обысков изъяли компьютеры, документы, деньги, криптовалюту и записи, имеющие значение для расследования.

Операцию провели сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со следователями Следственного департамента МВД. Поиск других предполагаемых руководителей и участников сообщества продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал о другом деле: в Москве задержали пятерых работников криптообменников после хищения 13,3 миллиона рублей у пенсионерки. По версии следствия, через обменные пункты могли проходить деньги жертв телефонных мошенников.