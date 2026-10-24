Загранпаспорт за три дня?! Когда «срочное» оформление может оказаться уловкой аферистов

Получить загранпаспорт за три рабочих дня россияне могут только в исключительных случаях — и лишь документ старого образца, действующий пять лет. Ускоренного оформления биометрического паспорта не предусмотрено, напомнили в пресс-службе МВД РФ.

Основаниями для срочной выдачи служат необходимость экстренного лечения за рубежом, тяжёлая болезнь или смерть близкого родственника, требующие выезда из России. Эти обстоятельства нужно подтвердить документально и обратиться непосредственно в подразделение по вопросам миграции МВД.

Для поездки на лечение подойдёт письмо российской организации здравоохранения, подтверждающее её срочность. Другой вариант — письмо зарубежной клиники о необходимости экстренного лечения вместе с медицинским заключением по месту жительства больного.

Если причиной выезда стала болезнь или смерть родственника, потребуется поступившее из-за границы телеграфное сообщение, заверенное по законодательству соответствующей страны. Оно должно подтверждать обстоятельства, из-за которых необходима срочная поездка.

В остальных случаях оформление занимает от одного до трёх месяцев. МВД призывает внимательно проверять рекламу посредников, обещающих выдать паспорт за несколько дней: за такими предложениями могут стоять мошенники.