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Регион
Опубликовано 24 октября, 13:03

Загранпаспорт за три дня?! Когда «срочное» оформление может оказаться уловкой аферистов

МВД РФ: Биометрический загранпаспорт нельзя оформить в срочном порядке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Получить загранпаспорт за три рабочих дня россияне могут только в исключительных случаях — и лишь документ старого образца, действующий пять лет. Ускоренного оформления биометрического паспорта не предусмотрено, напомнили в пресс-службе МВД РФ.

Основаниями для срочной выдачи служат необходимость экстренного лечения за рубежом, тяжёлая болезнь или смерть близкого родственника, требующие выезда из России. Эти обстоятельства нужно подтвердить документально и обратиться непосредственно в подразделение по вопросам миграции МВД.

Для поездки на лечение подойдёт письмо российской организации здравоохранения, подтверждающее её срочность. Другой вариант — письмо зарубежной клиники о необходимости экстренного лечения вместе с медицинским заключением по месту жительства больного.

Если причиной выезда стала болезнь или смерть родственника, потребуется поступившее из-за границы телеграфное сообщение, заверенное по законодательству соответствующей страны. Оно должно подтверждать обстоятельства, из-за которых необходима срочная поездка.

В остальных случаях оформление занимает от одного до трёх месяцев. МВД призывает внимательно проверять рекламу посредников, обещающих выдать паспорт за несколько дней: за такими предложениями могут стоять мошенники.

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Ранее Life.ru рассказывал, что россияне при въезде в США могут не обнаружить в загранпаспорте привычного штампа, однако это не означает, что пересечение границы осталось незарегистрированным. Американская погранслужба всё чаще переводит оформление иностранцев в электронный формат.

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Татьяна Миссуми
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