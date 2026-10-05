Без штампа, но въезд засчитан: Россиянам объяснили новые правила въезда в США

Россияне при въезде в США могут не обнаружить в загранпаспорте привычного штампа, однако это не означает, что пересечение границы осталось незарегистрированным. Американская погранслужба всё чаще переводит оформление иностранцев в электронный формат, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Главным подтверждением въезда становится запись I-94. В ней фиксируются дата прибытия, категория допуска и срок, до которого иностранцу разрешено находиться в стране.

Путешественникам рекомендуют после прохождения границы самостоятельно проверить данные I-94 на сайте Таможенно-пограничной службы США. Особое внимание нужно обратить на строку Admit Until Date — именно она определяет разрешённый срок пребывания.

Эту дату не следует путать со сроком действия американской визы. Документ может оставаться действительным ещё несколько лет, однако продолжительность конкретной поездки определяет пограничная служба при въезде. Американский Госдеп также указывает, что срок действия визы сам по себе не даёт права находиться в США до указанной на ней даты.

Полностью отметки в паспортах пока не исчезают. По данным АТОР, их могут поставить при дополнительной проверке, в отдельных случаях при обычном прохождении контроля или по просьбе самого путешественника.

Если электронная запись отсутствует или в ней обнаружилась ошибка, туристу следует обратиться в Таможенно-пограничную службу США. Проверить оставшийся срок разрешённого пребывания также можно через электронные сервисы CBP.

Ранее Life.ru рассказывал об усложнении процедуры получения американских неиммиграционных виз для россиян. Гражданам РФ пришлось подавать заявления на собеседование через специально определённые посольства и консульства за пределами России.