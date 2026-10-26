В Москве полиция вышла на сеть криптообменников, через которые, предположительно, проходили деньги жертв телефонных мошенников. Поводом для расследования стало хищение 13,3 млн рублей у 73-летней пенсионерки. Обыски прошли сразу в двух офисах, где силовики обнаружили миллионы наличными, финансовые документы и шредер с измельчёнными договорами. Задержаны шестеро подозреваемых.

В Москве задержали пятерых работников криптообменников по делу о мошенничестве. Видео © МВД

По данным столичного главка МВД, пенсионерку обманули под предлогом взлома аккаунта на «Госуслугах». Неизвестные представлялись сотрудниками различных ведомств и уверяли, что женщину подозревают в финансировании противоправной деятельности. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей предложили снять накопления и передать их на проверку.

Москвичка выполнила требования звонивших и отдала пакет с 13,3 млн рублей молодому человеку на Лосевской улице. Позднее она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Оперативники установили личность 22-летнего курьера, который указал адрес пункта обмена криптовалюты.

Следственные действия прошли в офисах на Мантулинской улице и Пресненской набережной. Там задержали четверых приезжих из Волгоградской области в возрасте от 20 до 30 лет. Ещё одного 26-летнего сотрудника задержали в аэропорту при попытке покинуть столицу.

В помещениях изъяли более 5 млн рублей, счётные машинки, договоры купли-продажи криптовалюты и шредер с уничтоженными документами. Во время обысков полицейские застали ещё двух предполагаемых курьеров — 18-летнего юношу и 19-летнюю девушку. При них находилось свыше 3 млн рублей. Обоих доставили в отделы полиции для разбирательства.

По версии следствия, сотрудники обменных пунктов могли принимать деньги, похищенные у граждан телефонными мошенниками, и помогать переводить их в криптовалюту. Правоохранители проверяют возможную причастность задержанных к другим аналогичным эпизодам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Пятерых работников криптообменников заключили под стражу, а 22-летнего курьера отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.