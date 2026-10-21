После рейда SHOT ПРОВЕРКИ в «МосТабак» нагрянула полиция, компании грозит уголовное дело

В Москве правоохранительные органы провели масштабную проверку одной из торговых точек крупной табачной сети «МосТабак», расположенной на Ленинградском проспекте. Поводом для визита силовиков стал совместный общественный рейд проекта SHOT ПРОВЕРКА и движения «Здоровое Отечество», в ходе которого на прилавках магазина были обнаружены вейпы и жидкости, заблокированные в национальной системе маркировки «Честный знак» как запрещенные к реализации.

К проверочным мероприятиям подключились сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП), а также криминалисты. Оперативные действия продолжались около пяти часов. По итогам осмотра помещения правоохранители изъяли шесть больших коробок с подозрительной продукцией, не имеющей легального подтверждения для продажи.

Полиция провела пятичасовой рейд в столичном магазине «МосТабак». Видео © Telegram / SHOT Проверка

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота немаркированной продукции в особо крупном размере. В случае подтверждения нарушений виновным лицам может грозить наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Торговая сеть насчитывает 122 точки в столице и свыше двух сотен магазинов по всей России, при этом деятельность компании уже неоднократно вызывала нарекания контролирующих органов. Ранее Роспотребнадзор объявлял десятки предостережений предпринимателям, связанным с данной сетью, за продажу табачных изделий в обход системы контроля маркировки. Кроме того, в ходе предыдущих проверок в образцах изъятой продукции фиксировалось превышение предельно допустимой нормы содержания никотина почти в 1,7 раза.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России может появиться так называемый поколенческий запрет на реализацию никотинсодержащих и альтернативных табачных изделий. Согласно предложению, жёсткие рамки затронут всех граждан, появившихся на свет после 1 января 2009 года — сейчас старшим из этой возрастной группы около семнадцати лет. Под потенциальное эмбарго подпадают вейпы, электронные сигареты, жевательные смеси, а также сырьё для кальянов. По задумке авторов идеи, для данной категории населения доступ к указанным товарам не откроется даже после наступления совершеннолетия.