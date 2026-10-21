Неизлечимая смертельная болезнь лёгких ХОБЛ переходит на вейперов. Врачи прогнозируют скорый всплеск заболеваемости среди тех, кто несколько лет курит электронные сигареты

По данным SHOT, первая волна заболевших уже пошла. Врачи рассказывают, что к ним стали массово приходить фанаты электронок от 16 до 40 лет. Жалуются на сухость и боль в горле, кашель, одышку, свист в груди и изменение голоса. А это первые симптомы хронической обструктивной болезни лёгких, которая прогрессирует и не лечится. ХОБЛ занимает третье место среди ведущих причин смерти, ежегодно от неё в мире умирает около 3 млн человек.

Ранее ХОБЛ в основном диагностировали заядлым курильщикам. Из известных — болезнь находили у актёра Михаила Ефремова. Сейчас впервые подозрения на неизлечимую болезнь лёгких начали подозревать у вейперов. И дальше, по прогнозам медиков, ситуация будет только ухудшаться: электронки начинают пробовать уже в 9–11 лет, а ХОБЛ обычно развивается после 10–15 лет курения.

Как рассказал пульмонолог Алексей Никишенков, за последний год число россиян с осложнениями из-за электронок выросло на 30%. При этом специального лечения тяжёлых поражений лёгких, в том числе так называемой «попкорновой болезни», нет. Пациентам может потребоваться кислородотерапия, вентиляция лёгких, а в тяжёлых случаях — ИВЛ.

Главное условие лечения — полностью перестать парить. При небольшом стаже последствия ещё могут пройти после лечения, но если изменения в лёгких уже сформировались, человеку в дальнейшем могут грозить ХОБЛ, бронхиолит и бронхиальная астма.

Тем временем вейпы продолжают продавать в Северной Осетии, несмотря на закон о тотальном запрете. Электронки обнаружены даже в центре Владикавказа. Северная Осетия первой на юге России приняла закон о запрете электронок — парламент одобрил его ещё 26 февраля 2026 года. С 1 сентября в республике должны были прекратить продажу вейпов, производство и продажу никотинсодержащей продукции. Жителей и бизнес предупреждали о штрафах: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для компаний — от 50 до 80 тысяч.