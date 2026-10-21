Северная Осетия первой на юге РФ запретила электронки, но их продают как ни в чём не бывало

Вейпы продолжают продавать в Северной Осетии, несмотря на закон о тотальном запрете. Электронки обнаружены даже в центре Владикавказа

Вейпы продолжают продавать в Северной Осетии вопреки закону о тотальном запрете. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, по всему городу в свободной продаже остаются и одноразовые, и многоразовые устройства. Вейпы даже не убрали с подсвеченных витрин. Открыто выставлять их запрещает статья 19 федерального закона № 15-ФЗ. За это компаниям грозит штраф от 90 до 120 тысяч рублей по статье 14.53 КоАП РФ.





Северная Осетия первой на юге России приняла закон о запрете электронок — парламент одобрил его ещё 26 февраля 2026 года. С 1 сентября в республике должны были прекратить продажу вейпов, производство и продажу никотинсодержащей продукции. Жителей и бизнес предупреждали о штрафах: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для компаний — от 50 до 80 тысяч.

Депутат парламента Северной Осетии, член комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Светлана Доева объяснила, что действие закона сейчас якобы приостановлено. По её словам, республика приняла свой закон раньше федерального, а по новым правилам вводить такой запрет можно только с 1 марта 2027 года. При этом законопроект о переносе сроков в самом регионе пока не принят: первое чтение прошло 24 сентября, второе назначено на 29 октября.

Ранее депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил запретить розничную продажу вейпов по всей России, убрать такие магазины из торговых центров и жилых домов, а за продажу электронных сигарет несовершеннолетним ввести уголовную ответственность. Подробнее — в материале Life.ru.