Американская компания Anthropic, которая разработала нейросеть Claude, указала Украину в перечне стран с доступом к сервису, но с одной «оговоркой» — без учёта Крыма и новых регионов России. Информация содержится на официальном сайте разработчика.

В опубликованном перечне Anthropic перечисляет страны и регионы, жители которых получают доступ к нейросети. При этом для Украины компания отдельно обозначила территории, на которые не распространяется поддержка сервиса.

Anthropic исключила новые регионы России из территории Украины. © Скриншот официального сайта

«Украина (кроме Крыма, Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей)», — указано в списке стран с доступом к Claude.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Российский лидер изложил ему позицию Москвы относительно событий, которые предшествовали началу боевых действий на Украине. Путин напомнил, что Россия на протяжении восьми лет не признавала независимость ДНР и ЛНР, поскольку рассчитывала на выполнение Минских соглашений. По мнению президента, международные политики знают причины обострения конфликта, но не хотят их признавать.