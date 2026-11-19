Американская технологическая компания Anthropic, разработчик нейросети Claude, установила цену акций перед выходом на биржу Nasdaq в размере 83 долларов за штуку. Первичное публичное размещение (IPO) принесло компании 81,3 миллиарда долларов, став крупнейшим в истории фондового рынка. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Anthropic рассматривает ценовой диапазон от 80 до 85 долларов за акцию. Первоначально бумаги планировалось продавать за 70–78 долларов, однако высокий спрос со стороны инвесторов позволил повысить стоимость.

В рамках IPO компания увеличила число размещаемых акций примерно на 19%, до 980 миллионов. Ещё 26 миллиардов долларов Anthropic привлекла через параллельное частное размещение. Таким образом, общий объём двух сделок достиг 107,3 миллиарда долларов.

По итогам размещения стоимость разработчика Claude с учётом потенциальных акций оценили примерно в 1,5 триллиона долларов. Торги на американской бирже Nasdaq должны начаться 19 ноября под тикером ANT. По объёму IPO Anthropic обошла SpaceX Илона Маска, установившую предыдущий рекорд в июне 2026 года.

При этом выход на биржу происходит на фоне растущих расходов на искусственный интеллект. Только за первую половину 2026 года Anthropic потратила почти девять миллиардов долларов на вычислительные мощности и инфраструктуру. Выручка компании в третьем квартале достигла 16,96 миллиарда долларов, увеличившись на 47% по сравнению со вторым кварталом.

Ранее Life.ru рассказывал, что Anthropic официально подала заявку на IPO в конце октября. Организаторами размещения выступили Goldman Sachs и Morgan Stanley. Тогда компания рассчитывала провести одно из крупнейших размещений на американском рынке. Впоследствии разработчик Claude предупредил о рисках ускоренного самосовершенствования искусственного интеллекта. В документах для регулятора Anthropic признала, что развитие нейросетей может опережать возможности контроля за ними.