Американская компания Anthropic, разработчик нейросети Claude, ужесточила правила использования своих сервисов для организаций из России. С 12 ноября ограничения будут распространяться на сотрудников российских компаний, даже если они работают за границей.

Согласно документу, продуктами Anthropic запрещено пользоваться организациям, зарегистрированным или имеющим штаб-квартиру в странах, которые не входят в перечень поддерживаемых регионов. Россия в этом списке отсутствует.

При этом ограничения действуют независимо от физического местонахождения сотрудников. Например, работник компании с российской регистрацией не сможет использовать Claude в служебных целях даже при проживании в государстве, где сервис официально доступен.

Правила затронут и зарубежные организации, которые прямо или косвенно находятся под преимущественным владением либо контролем физических или юридических лиц из неподдерживаемых стран. Таким образом, регистрация бизнеса за пределами России сама по себе не гарантирует возможность пользоваться продуктами Anthropic.

Ограничения распространяются не только на чат-бот Claude, но и на инструменты Claude Code и Cowork, программный интерфейс API, а также модели искусственного интеллекта, предоставляемые через облачные платформы и официальных посредников.

Ранее Life.ru сообщал, что Anthropic уточнила географию доступности Claude, исключив Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области из перечня поддерживаемых территорий. Россия также отсутствует в списке стран, где компания официально предоставляет свои услуги.