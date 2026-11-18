В европейских больницах стремительно распространяются опасные штаммы бактерии Klebsiella pneumoniae, которые практически не поддаются лечению антибиотиками. За шесть лет число вызываемых ими инфекций кровотока выросло на 72%, сообщает Politico со ссылкой на новые данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Особую тревогу специалистов вызывает способность бактерии противостоять даже современным препаратам, разработанным специально для борьбы с устойчивыми инфекциями. Некоторые её разновидности приобрели невосприимчивость практически ко всем доступным антибиотикам, что существенно ограничивает возможности врачей.

Клебсиелла способна поражать различные органы и системы организма. Она может вызывать тяжёлую пневмонию, инфекции мочевыводящих путей и заражение крови. Особенно опасны такие заболевания для ослабленных пациентов, находящихся на стационарном лечении.

Согласно отчёту ECDC, с 2019 по 2025 год распространённость инфекций кровотока, вызванных устойчивой к карбапенемам клебсиеллой, увеличилась на 72%. При этом европейские страны ставили перед собой противоположную цель — сократить число подобных случаев на 5% к 2030 году.

Представитель ECDC Кристиан Гиске назвал распространение устойчивых бактерий серьёзной угрозой для европейского здравоохранения. По оценкам специалистов, ежегодно в странах Евросоюза от инфекций, вызванных микроорганизмами с лекарственной устойчивостью, умирают более 35 тысяч человек. Эта статистика касается различных возбудителей, а не только клебсиеллы.

Сдержать распространение инфекции особенно сложно в медицинских учреждениях, где бактерии могут передаваться между пациентами. Эксперты призывают больницы усилить санитарный контроль, обеспечить правильное использование защитных средств, тщательную дезинфекцию помещений и своевременное выявление заражённых.

На фоне ухудшения ситуации с клебсиеллой европейским медикам удалось добиться успехов в борьбе с другим опасным возбудителем — метициллинрезистентным золотистым стафилококком (MRSA). За тот же период число вызываемых им инфекций кровотока сократилось на 19%. Однако, по оценке ECDC, применяемых мер пока недостаточно для эффективного сдерживания устойчивых штаммов клебсиеллы.

Ранее Life.ru сообщал, что через 25–30 лет устойчивые к антибиотикам бактерии могут уносить больше человеческих жизней, чем онкологические заболевания. С таким прогнозом выступил вице-президент РАН Степан Калмыков, который назвал одной из главных причин распространения супербактерий бесконтрольное применение противомикробных препаратов.