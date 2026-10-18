Лекарства бессильны: Названа угроза, которая начнёт убивать чаще рака

Через 25–30 лет устойчивые к антибиотикам бактерии могут уносить больше человеческих жизней, чем онкологические заболевания. Причиной столь тревожного сценария становится бесконтрольное использование противомикробных препаратов. С таким прогнозом выступил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков

«Через 25-30 лет от антибиотикорезистентности… будет умирать больше, чем от онкологии», — сказал он журналистам на международной конференции SKIF-2026 в Новосибирске.

Учёный предупредил, что привычные лекарства постепенно теряют эффективность против некоторых инфекций. Бактерии приспосабливаются к действию медикаментов, которые раньше успешно их уничтожали. В результате антибиотикорезистентности даже распространённые заболевания могут становиться значительно сложнее в лечении.

Проблема уже вышла далеко за пределы отдельных государств. По словам Калмыкова, устойчивость микроорганизмов к препаратам входит в число ключевых вопросов биологической безопасности, которые обсуждают научные академии стран БРИКС и БРИКС+. Среди других глобальных рисков исследователь выделил неконтролируемое распространение новых вирусов и бактерий.

Одна из главных причин возникновения так называемых супербактерий — неправильное применение антибиотиков. Люди нередко принимают их без назначения врача, самостоятельно меняют дозировку или преждевременно прекращают лечение. Ситуацию усугубляет использование антибактериальных средств в животноводстве, где их применяют для профилактики инфекций и стимулирования роста животных.