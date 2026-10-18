Под маской второго типа: Как распознать скрытый LADA-диабет

Необъяснимое похудение и недостаточный эффект от таблеток у взрослого с диагнозом «диабет 2 типа» — повод проверить, не скрывается ли за ним LADA-диабет, рассказала врач-эндокринолог Юлия Атаманова. Дополнительным основанием для обследования она назвала другие аутоиммунные заболевания, включая тиреоидит и целиакию.

LADA — скрытый аутоиммунный диабет взрослых, который иногда называют диабетом «полуторного типа». По механизму развития он ближе к первому типу, однако возраст появления и клинические признаки могут напоминать второй.

По словам специалиста, насторожить должно и сочетание высокого сахара с низким индексом массы тела. Для уточнения диагноза врач назначает исследования на антитела и C-пептид: они помогают оценить аутоиммунный процесс и собственную выработку инсулина.

«Второй анализ — тест на C-пептид. Он показывает, вырабатывает ли поджелудочная железа достаточно инсулина», — пояснила собеседница «Газеты.ru».

От результата обследования зависит выбор лечения. При сохранённой выработке инсулина на начальном этапе возможно временное применение таблеток. Если уровень C-пептида низкий, назначается инсулинотерапия, заключила медик.