«На всякий случай» не сработает: Врач раскрыл вред антибиотиков при простуде

Антибиотики при вирусной простуде не ускоряют выздоровление и не защищают от возможных бактериальных осложнений, предупредил заведующий отделением сочетанной патологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Артём Николенко. По его словам, большинство простуд вызывают вирусы, на которые эти препараты не действуют.

«Приём препарата заранее не создаёт защиту от бактерий, которые теоретически могут присоединиться позднее», — подчеркнул педиатр в беседе с RT.

Даже изменение цвета выделений из носа само по себе не означает, что инфекция стала бактериальной. Если осложнение действительно развивается, врач оценивает симптомы и решает, нужен ли антибиотик. При этом ненужное лечение сохраняет все риски побочных эффектов. Среди них — тошнота, диарея и сыпь, аллергические реакции и инфекция.

Другая опасность — распространение устойчивых к препаратам бактерий. Невосприимчивым к антибиотику становится не организм человека, а возбудитель инфекции. Из-за этого привычное лекарство впоследствии может не сработать, выбор терапии сузится, а лечение окажется сложнее и продолжительнее.

Использовать оставшиеся после предыдущей болезни таблетки или принимать препарат, назначенный другому человеку, специалист также не рекомендовал. Антибиотик может не подходить для конкретной инфекции, а самолечение — отсрочить необходимую помощь.