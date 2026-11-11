Россияне на фоне сезонной хандры начали массово покупать так называемые дофаминовые патчи — китайские наклейки, которым продавцы приписывают эффект «антидепрессанта». По данным SHOT ПРОВЕРКА, за последние недели продажи таких пластырей в интернет-магазинах выросли примерно в четыре раза. Упаковка из 30 штук стоит около 300 рублей.

Продавцы обещают снижение тревожности, улучшение настроения и концентрации. В составе обычно указывают экстракты мукуны жгучей, гриба львиная грива, родиолы розовой и 5‑HTP. Покупателям предлагают носить патчи около восьми часов, утверждая, что активные вещества за это время проникают через кожу.

Однако врачи и регуляторы относятся к таким обещаниям скептически. Британское управление по рекламным стандартам ASA, разбирая рекламу аналогичных dopamine patches, пришло к выводу, что заявленные эффекты не были убедительно подтверждены: представленные исследования касались отдельных ингредиентов, принимавшихся внутрь, причём в дозировках выше, чем в самих патчах.

Ранее Life.ru рассказывал, почему осенью россияне чаще испытывают хандру, апатию и упадок сил. Сокращение светового дня может влиять на сон и эмоциональное состояние, а нехватка солнца — усиливать усталость и тоску. При этом специалисты предупреждают: если подавленное настроение сохраняется неделями, а привычные занятия перестают приносить удовольствие, речь может идти уже не об обычной сезонной хандре, а о депрессии.