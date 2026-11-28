Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил самую продолжительную безголевую серию в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до 18 матчей. Форвард не сумел отличиться в домашней встрече регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз», в которой столичный клуб уступил со счётом 2:3.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил лишь одну шайбу за 23 проведённых матча. Единственный гол россиянин оформил 12 октября в домашней игре против «Сиэтл Кракен», которая завершилась поражением «Вашингтона» со счётом 3:5. С тех пор капитан команды ни разу не поразил ворота соперников.

После поражения от «Флориды» «Вашингтон» остался на шестом месте в Столичном дивизионе НХЛ. Команда набрала 22 очка в 23 матчах регулярного чемпионата. «Флорида» благодаря победе поднялась на вторую строчку Атлантического дивизиона, заработав 33 балла после 26 встреч.

Ранее Life.ru сообщал, что «Вашингтон» устроил торжественную церемонию в честь рекорда Овечкина по ассистам. Перед матчем с «Филадельфией» россиянина поздравили с достижением отметки в 763 голевые передачи за клуб, благодаря чему он обошёл шведа Никласа Бэкстрёма. На лёд вместе с хоккеистом вышли его супруга, сыновья и мать, а в подарок капитан получил картину, изображающую его вместе с бывшим одноклубником.