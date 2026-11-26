«Вашингтон Кэпиталз» устроил торжественную церемонию в честь Александра Овечкина перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией». Капитана команды чествовали за новый клубный рекорд по голевым передачам.

На лёд вместе с Овечкиным вышли его супруга Анастасия, сыновья Сергей и Илья, а также мать Татьяна. В подарок россиянин получил написанную маслом картину, на которой изображён вместе с бывшим одноклубником Никласом Бэкстрёмом.

Поводом для церемонии стало достижение, которое форвард установил в ночь на 20 ноября. Во встрече с «Баффало» Овечкин отдал 763-ю результативную передачу, превзойдя результат шведского хоккеиста.

Теперь россиянин единолично лидирует в истории «Кэпиталз» сразу по четырём показателям — количеству проведённых матчей, заброшенных шайб, голевых передач и набранных очков.

Праздничный вечер завершился победой «Вашингтона». Команда разгромила «Филадельфию» со счётом 7:3, прервав серию из пяти поражений подряд.

Напомним, 11 ноября Овечкин сравнялся с Бэкстрёмом по числу результативных передач, ассистировав Коулу Хатсону в овертайме встречи с «Оттавой». Нынешний сезон станет для российского нападающего последним в НХЛ. Решение об этом хоккеист принял ещё летом вместе с семьёй.