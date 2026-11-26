«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Столичный клуб прервал серию из пяти поражений подряд, забросив шесть шайб за два заключительных периода, однако Александр Овечкин не сумел отличиться. Российский нападающий не забивает уже 17 матчей подряд.

Гости начали встречу с быстрого гола: Трэвис Конекны поразил ворота хозяев уже на 17-й секунде. Однако Райан Леонард вскоре восстановил равенство. Во втором периоде Коул Хатсон вывел «Вашингтон» вперёд, реализовав большинство, а Бун Дженнер увеличил преимущество до двух шайб. В заключительной двадцатиминутке команды обменялись голами. За «Филадельфию» отличились Расмус Ристолайнен и Кол Набл, но хозяева ответили четырьмя шайбами. В составе победителей забили Алекс Так, Мэтт Рой, Иван Мирошниченко и Дилан Строум.

Одним из самых результативных игроков встречи стал Алекс Так, записавший на свой счёт гол и две передачи. Райан Леонард и Иван Мирошниченко также набрали по два очка. Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон отразил 18 бросков.

Капитан столичной команды Александр Овечкин в этой встрече не забил. Его безголевая серия достигла 17 матчей — это личный антирекорд нападающего. При этом на счету россиянина остаётся 1007 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки ему не хватает десяти шайб.

Ранее нападающий Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по продолжительности результативной серии в НХЛ. Форвард набрал очки в 15 матчах подряд, превзойдя собственное достижение сезона-2022/23. Рекордная отметка покорилась россиянину в гостевой встрече регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:2 после второго периода). Капризов забросил шайбу и отдал две голевые передачи, записав на свой счёт три результативных балла.