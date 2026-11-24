Российский нападающий Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по продолжительности результативной серии в НХЛ. Форвард набрал очки в 15 матчах подряд, превзойдя собственное достижение сезона-2022/23.

Рекордная отметка покорилась россиянину в гостевой встрече регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:2 после второго периода). Капризов забросил шайбу и отдал две голевые передачи, записав на свой счёт три результативных балла.

До этого лучшим показателем в истории клуба оставались 14 матчей с очками подряд. Именно такую серию российский хоккеист провёл четыре сезона назад. Накануне встречи с «Сан-Хосе» он повторил прежний рекорд, сделав две передачи в игре против «Ванкувера».

Ранее Life.ru рассказывал о другом достижении Капризова — преодолении отметки в 500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейный балл нападающий заработал 2 ноября в матче против «Вашингтона», забросив шайбу. Россиянин стал 25-м соотечественником, достигшим этого рубежа в лиге, и вторым игроком «Миннесоты» после Микко Койву.