Кирилл Капризов вошёл в число лучших игроков НХЛ по итогам октября. Нападающий «Миннесоты» получил звание второй звезды месяца, а российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков занял третье место. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Капризов провёл 15 матчей регулярного чемпионата и набрал 24 очка — забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач. Сейчас российский форвард возглавляет снайперскую гонку НХЛ.

Первой звездой октября стал канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». За 13 встреч он набрал 35 очков — восемь раз поразил ворота соперников и записал на свой счёт 27 передач.

Кочетков замкнул тройку лучших игроков месяца. Вратарь «Каролины» выиграл все девять матчей, в которых выходил на лёд. Он отразил 91,9% бросков, а в среднем пропускал по 1,66 шайбы за игру.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Овечкин приблизился к клубному рекорду «Вашингтона» по голевым передачам. В середине октября российский форвард довёл их количество до 761 и оказался всего в одном шаге от достижения Никласа Бэкстрёма. Тем временем Евгений Малкин допустил, что завершит карьеру в НХЛ после нынешнего сезона. Российский нападающий признался, что с возрастом ему всё труднее играть в каждом матче, хотя интерес к хоккею по-прежнему сохраняется.