Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби за один матч установил рекорд НХЛ по количеству результативных передач за один клуб и разделил шестое место в списке лучших бомбардиров за всю историю регулярных чемпионатов. Оба достижения покорились 39-летнему канадцу во встрече с «Монреалем».

Кросби забросил шайбу и дважды ассистировал партнёрам, однако его усилий не хватило для победы. «Питтсбург» уступил на выезде со счётом 4:5.

Исторический рекорд нападающий установил уже в первом периоде, когда помог Эрику Карлссону открыть счёт. Эта передача стала для Кросби 1112-й в составе «Пингвинз». Он обошёл легендарного защитника Рэя Бурка, который за годы выступлений в «Бостоне» сделал 1111 голевых пасов.

До конца встречи Кросби успел отличиться ещё одной передачей, доведя их общее число до 1113. При этом он выступает за «Питтсбург» с самого начала карьеры в НХЛ — с 2005 года.

Второе достижение канадец оформил за три минуты до финальной сирены. Заброшенная шайба принесла ему 1771-е очко в регулярных чемпионатах: теперь в активе Кросби 658 голов и 1113 передач в 1434 матчах. По этому показателю он сравнялся с Марселем Дионном, вместе с которым делит шестую строчку в истории лиги.

Следующая цель форварда — пятое место, которое занимает Рон Фрэнсис с 1798 очками. Чтобы догнать его, Кросби необходимо набрать ещё 27 баллов.

Канадец трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» — в 2009, 2016 и 2017 годах. Кроме того, он дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной Канады.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Овечкин приблизился к рекорду «Вашингтона» по голевым передачам. В середине октября россиянин довёл их число до 761, оказавшись в шаге от достижения Никласа Бэкстрёма. А одноклубник Кросби Евгений Малкин допустил, что нынешний сезон может стать для него последним в НХЛ. Российский форвард признался, что с возрастом проводить каждый матч становится всё сложнее, хотя любовь к хоккею никуда не исчезла.