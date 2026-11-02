Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 500 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейную отметку нападающий преодолел в матче против «Вашингтона», который его команда выиграла на выезде со счётом 5:1.

В этой встрече Капризов забросил одну шайбу. Теперь в его активе 245 голов и 255 результативных передач в 413 матчах НХЛ.

Капризов стал 25-м российским хоккеистом, которому удалось набрать 500 очков в регулярных чемпионатах лиги. Среди соотечественников лучший результат у Александра Овечкина — 1 691 балл. В истории «Миннесоты» до этой отметки добирался только финский нападающий Микко Койву, на счету которого 709 очков.