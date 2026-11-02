Форвард «Миннесоты» Капризов достиг отметки в 500 очков в НХЛ
Кирилл Капризов. Обложка © X / Minnesota Wild
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 500 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейную отметку нападающий преодолел в матче против «Вашингтона», который его команда выиграла на выезде со счётом 5:1.
В этой встрече Капризов забросил одну шайбу. Теперь в его активе 245 голов и 255 результативных передач в 413 матчах НХЛ.
Капризов стал 25-м российским хоккеистом, которому удалось набрать 500 очков в регулярных чемпионатах лиги. Среди соотечественников лучший результат у Александра Овечкина — 1 691 балл. В истории «Миннесоты» до этой отметки добирался только финский нападающий Микко Койву, на счету которого 709 очков.
Ранее Life.ru сообщал, что Капризов вошёл в тройку лучших игроков НХЛ по итогам октября. Форвард «Миннесоты» получил звание второй звезды месяца, а российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков занял третье место.