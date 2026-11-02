Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает переживать непростой отрезок сезона: российский форвард вновь не смог поразить ворота соперника, продлив безголевую серию до восьми матчей. На этот раз без шайб хоккеист остался во встрече с «Миннесотой Уайлд», которую столичная команда проиграла со счётом 1:5.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету 41-летнего нападающего пока только один заброшенный гол в 13 проведённых встречах. При этом результативность Овечкина особенно важна на фоне его исторической гонки за рекордом по количеству шайб с учётом матчей плей-офф.

В общей сложности российский хоккеист забросил уже 1007 шайб в НХЛ. В историческом списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место, уступая только легендарному канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 голов. Таким образом, Овечкину осталось отличиться девять раз, чтобы сравняться с рекордсменом.

Примечательно, что нынешний сезон должен стать для российского форварда последним в Национальной хоккейной лиге. Поэтому каждая следующая игра приобретает для болельщиков особое значение.

Ранее российский голкипер Пётр Кочетков установил впечатляющее достижение в НХЛ, выиграв десять матчей подряд со старта сезона в составе «Каролины». Юбилейную победу вратарь оформил в домашней встрече с «Виннипегом», которую его команда завершила разгромом со счётом 7:0. Благодаря этой серии Кочетков вошёл в историю лиги как третий голкипер, которому удалось начать чемпионат с десяти побед подряд.