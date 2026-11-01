Пётр Кочетков вошёл в историю НХЛ благодаря впечатляющей серии побед. Российский вратарь «Каролины» выиграл все 10 матчей команды со старта сезона и стал третьим голкипером лиги, которому покорилось такое достижение.

Юбилейную победу Кочетков оформил в домашней встрече регулярного чемпионата против «Виннипега». «Каролина» разгромила соперника со счётом 7:0, а российский голкипер помог команде продлить беспроигрышную серию.

Ранее подобную серию со старта сезона выдавал канадец Кэри Прайс — он добился этого в чемпионате 2016/17. Однако до рекорда Кочеткову пока не хватает одной победы. Лучший результат принадлежит американцу Джеку Кэмпбеллу, который в сезоне-2020/21 выиграл 11 матчей подряд.

Кочеткову 27 лет. «Каролина» выбрала российского голкипера на драфте НХЛ 2019 года под общим 36-м номером. В составе клуба он впервые вышел на лёд в апреле 2022-го. В прошлом сезоне Кочетков вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.

В 2019 году вратарь также помог молодёжной сборной России взять бронзу чемпионата мира. По итогам турнира его признали лучшим голкипером.

Ранее Life.ru сообщал, что Кочетков получил звание третьей звезды октября в НХЛ. Выше в списке оказались канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.