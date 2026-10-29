Александру Овечкину осталась одна победа до повторения результата Яромира Ягра в регулярных чемпионатах НХЛ. После домашнего успеха «Вашингтона» в матче с «Филадельфией» — 5:2 — на счету российского капитана стало 873 выигранных встречи. Он занимает восьмое место в истории лиги, Ягр с 874 победами — седьмое.

В этом рейтинге учитываются командные победы в матчах, в которых хоккеист выходил на лёд. До делящих пятую строчку Скотта Стивенса и Здено Хары Овечкину не хватает шести успешных встреч: у обоих по 879.

Лидером остаётся швед Никлас Лидстрём с 937 победами. Второе место занимает Патрик Марло — 935, третье — Джо Торнтон, у которого 914 выигранных матчей. Все 1584 матча регулярных чемпионатов НХЛ 41-летний Овечкин провёл за «Вашингтон». За это время он набрал 1691 очко — забросил 930 шайб и сделал 761 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин оказался в базе Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины вместе с четырьмя другими российскими хоккеистами. Спортсменов обвиняют в поддержке президента России Владимира Путина и его политики.