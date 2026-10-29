«Вашингтон» побеждает без очков капитана: Овечкин продлил безголевую серию до 6 игр

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отличиться в шестой встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. При этом столичный клуб уверенно обыграл «Филадельфию Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата. Игра завершилась со счётом 5:2.

Главными героями встречи стали Алекс Так и Джордан Кайру, оформившие по дублю. Ещё одну шайбу в составе победителей забросил белорусский форвард Алексей Протас. У гостей отличились Шон Кутюрье и российский нападающий Матвей Мичков, на счету которого уже девять голов в сезоне.

Овечкин провёл на льду 11 минут 59 секунд и нанёс два броска в створ ворот, однако результативными действиями не отметился. Последний раз 41-летний россиянин забивал 11 октября в игре против «Сиэтла». Его нынешняя серия без голов началась после той встречи и достигла шести матчей.

До личного антирекорда Овечкину пока далеко. Самая продолжительная безголевая серия в его карьере в регулярных чемпионатах НХЛ составила 14 матчей — с 22 ноября по 20 декабря 2023 года. В минувшем сезоне российский форвард не мог отличиться на протяжении девяти встреч подряд.

После победы «Вашингтон» набрал 14 очков в 11 встречах и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе. «Филадельфия» с десятью баллами после 15 игр располагается на последней, восьмой строчке. Следующий матч команда Овечкина проведёт в ночь на 30 октября против «Нэшвилла».