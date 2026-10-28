Российский хоккеист Канцеров забросил пятую шайбу в дебютном сезоне НХЛ

Российский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров забросил пятую шайбу в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на первое место среди новичков по количеству голов. Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз», который его команда выиграла со счётом 2:1.

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте благодаря голу Самуэля Хелениуса. «Чикаго» смог восстановить равновесие во втором периоде, когда на 37-й минуте Канцеров отправил шайбу в ворота соперника. Победу гостям принёс защитник Уайатт Кайзер, который отличился на 48-й минуте.

Российский форвард забил во второй встрече подряд и вернул себе лидерство в гонке снайперов среди дебютантов чемпионата. Теперь на его счету пять голов, что на одну шайбу больше, чем у нападающего «Вегас Голден Найтс» Тревора Коннелли.

Несмотря на победу, «Чикаго» продолжает занимать восьмое, последнее место в Центральном дивизионе. Команда набрала восемь очков после 12 матчей. «Лос-Анджелес» располагается на седьмой строчке Тихоокеанского дивизиона с аналогичным количеством баллов по итогам 11 встреч.

Следующий матч «Чикаго» проведёт в ночь на 30 октября по московскому времени против «Детройта» на выезде. «Лос-Анджелес» в этот же день примет «Оттаву».

В других встречах игрового дня российский нападающий «Коламбуса» Валерий Ничушкин отметился пятой голевой передачей в сезоне. Его команда победила «Филадельфию» со счётом 4:3 в овертайме.

Кроме того, голкипер «Нью-Джерси» Коннор Хеллебайк дебютировал за клуб после перехода из «Виннипега». В гостевой игре против «Далласа» он отразил 17 бросков, а его команда одержала победу со счётом 5:1. Российский форвард Арсений Грицюк записал на свой счёт четвёртую результативную передачу в сезоне. Хоккеист набрал очки уже в шестой встрече подряд.