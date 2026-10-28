Российский хоккеист Канцеров забросил пятую шайбу в дебютном сезоне НХЛ
Обложка © X / Chicago Blackhawks
Российский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров забросил пятую шайбу в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел на первое место среди новичков по количеству голов. Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз», который его команда выиграла со счётом 2:1.
Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте благодаря голу Самуэля Хелениуса. «Чикаго» смог восстановить равновесие во втором периоде, когда на 37-й минуте Канцеров отправил шайбу в ворота соперника. Победу гостям принёс защитник Уайатт Кайзер, который отличился на 48-й минуте.
Российский форвард забил во второй встрече подряд и вернул себе лидерство в гонке снайперов среди дебютантов чемпионата. Теперь на его счету пять голов, что на одну шайбу больше, чем у нападающего «Вегас Голден Найтс» Тревора Коннелли.
Несмотря на победу, «Чикаго» продолжает занимать восьмое, последнее место в Центральном дивизионе. Команда набрала восемь очков после 12 матчей. «Лос-Анджелес» располагается на седьмой строчке Тихоокеанского дивизиона с аналогичным количеством баллов по итогам 11 встреч.
Следующий матч «Чикаго» проведёт в ночь на 30 октября по московскому времени против «Детройта» на выезде. «Лос-Анджелес» в этот же день примет «Оттаву».
В других встречах игрового дня российский нападающий «Коламбуса» Валерий Ничушкин отметился пятой голевой передачей в сезоне. Его команда победила «Филадельфию» со счётом 4:3 в овертайме.
Кроме того, голкипер «Нью-Джерси» Коннор Хеллебайк дебютировал за клуб после перехода из «Виннипега». В гостевой игре против «Далласа» он отразил 17 бросков, а его команда одержала победу со счётом 5:1. Российский форвард Арсений Грицюк записал на свой счёт четвёртую результативную передачу в сезоне. Хоккеист набрал очки уже в шестой встрече подряд.
Ранее нижегородское «Торпедо» в пятый раз подряд победило петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. Две шайбы у победителей забросил Егор Виноградов, ещё по одному голу добавили Даниил Сероух и Виктор Фёдоров. В составе СКА дубль оформил Матвей Короткий, а Данил Аймурзин отличился один раз. Петербургская команда не может обыграть нижегородцев с 22 марта 2025 года. После 19 матчей «Торпедо» набрало 26 очков и заняло четвёртое место в Западной конференции, тогда как СКА с 19 баллами расположился на восьмой строчке. Встреча также вошла в зачёт «Кубка первых», посвящённого 80-летию отечественного хоккея.