«Проще купить, чем воспитать»: Ветеран «Ак Барса» назвал главную проблему хоккейного клуба

Казанский «Ак Барс» уделяет недостаточно внимания развитию собственных воспитанников, предпочитая приглашать уже состоявшихся хоккеистов из других команд. Такой подход мешает клубу формировать устойчивый костяк из местных игроков. С критикой выступил бывший хоккеист казанцев Ильдар Рахматуллин в интервью «Чемпионату».

В качестве положительного примера ветеран привёл ярославский «Локомотив», который активно задействует собственных воспитанников. Рахматуллин высоко оценил характер команды, сумевшей переломить ход шестого матча серии против «Авангарда».

«В «Ак Барсе» мало работают с молодыми сейчас, проще купить игрока со стороны», — заявил экс-хоккеист.

По его мнению, ставка на приглашённых спортсменов имеет существенный недостаток. Такие игроки впоследствии могут покинуть клуб либо потребовать значительно более выгодные условия нового соглашения.

При этом Рахматуллин признался, что уже не слишком хорошо знаком с внутренней жизнью казанской команды. Сейчас он работает в Словении, а в Татарстан приезжает редко и обычно задерживается не более чем на десять дней.

Бывший игрок также отметил, что успел привыкнуть к спокойному европейскому ритму жизни. Казань теперь кажется ему слишком шумной и многолюдной, а суета Москвы утомляет ещё сильнее.