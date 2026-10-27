«Торпедо» в пятый раз подряд обыграло СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Нижегородское «Торпедо» одержало пятую победу подряд над петербургским СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Гостевая встреча регулярного чемпионата завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Егор Виноградов, который отличился на 15-й и 60-й минутах. Ещё по одной шайбе забросили Даниил Сероух и Виктор Фёдоров. У петербуржцев дважды отличился Матвей Короткий, ещё один гол записал на свой счёт Данил Аймурзин.

Для СКА это поражение стало пятым подряд в противостояниях с нижегородским клубом. Последний раз петербуржцы побеждали «Торпедо» 22 марта 2025 года, когда взяли верх в серии буллитов со счётом 3:2. С тех пор нижегородская команда трижды обыграла соперника на выезде и дважды на домашнем льду.

Встреча стала четвёртой для СКА под руководством Андрея Разина, который возглавил команду 18 октября. После назначения специалиста петербуржцы уступили «Автомобилисту» и московскому ЦСКА с одинаковым счётом 1:3, а также одержали победу над новосибирской «Сибирью» — 6:3.

После 19 матчей «Торпедо» набрало 26 очков и расположилось на четвёртой строчке Западной конференции. СКА с 19 баллами занимает восьмое место. Следующую встречу нижегородцы проведут 29 октября в Екатеринбурге против «Автомобилиста». Петербургский клуб 2 ноября сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом».

Матч также вошёл в зачёт «Кубка первых» — турнира, который проводят в честь 80-летия отечественного хоккея. В соревновании участвуют шесть клубов КХЛ, включая «Торпедо», СКА, ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Автомобилист». Турнир завершится 22 декабря, в День хоккея. Сейчас лидирует ЦСКА с 12 очками, а «Торпедо» и «Автомобилист» набрали по восемь баллов.

Ранее омский «Авангард» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 в овертайме и покинул последнюю строчку Восточной конференции КХЛ. По ходу встречи столичный клуб вёл с преимуществом в две шайбы благодаря голам Игоря Ожиганова и Даниила Давыдова. Однако в третьем периоде Михаил Гуляев сократил отставание, а Дамир Шарипзянов сравнял счёт за 25 секунд до окончания основного времени. В овертайме победную шайбу забросил Майкл Маклауд. После матча «Авангард» набрал 18 очков в 17 встречах и поднялся на девятое место Востока. Для московского «Динамо» поражение стало третьим подряд и пятым за последние шесть игр.