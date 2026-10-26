Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 22:36

«Авангард» обыграл «Динамо» со счётом 3:2 и покинул последнее место Востока КХЛ

Обложка © ХК «Авангард»

Обложка © ХК «Авангард»

Омский «Авангард» поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ благодаря волевой победе над московским «Динамо». Гостевая встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме.

Москвичи уверенно начали матч и к середине второго периода вели с преимуществом в две шайбы. Сначала отличился Игорь Ожиганов, а затем успех хозяев закрепил Даниил Давыдов.

Однако в заключительной двадцатиминутке омичи переломили ход встречи. На 47-й минуте Михаил Гуляев сократил отставание, а за 25 секунд до финальной сирены Дамир Шарипзянов восстановил равновесие. В овертайме победу «Авангарду» принёс Майкл Маклауд, забросивший решающую шайбу на 63-й минуте.

После этой встречи омский клуб набрал 18 очков в 17 матчах и поднялся с 11-й на девятую строчку Востока. «Динамо» с 19 баллами после 22 игр осталось девятым на Западе. Для москвичей поражение стало третьим подряд и пятым за последние шесть встреч.

Следующий матч «Авангард» проведёт 28 октября в Казани против «Ак Барса». В тот же день московское «Динамо» примет хабаровский «Амур».

«Трактор» обыграл «Ак Барс» и прервал серию домашних поражений в КХЛ
«Трактор» обыграл «Ак Барс» и прервал серию домашних поражений в КХЛ

Ранее «Локомотив» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1 в овертайме и вышел на первое место Западной конференции КХЛ. Решающий гол Артур Каюмов забил на последней секунде дополнительного времени, принеся ярославцам победу.

Больше новостей о хоккее, результатах матчей КХЛ и борьбе за Кубок Гагарина — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Хоккей
  • ХК Авангард
  • ХК Динамо Москва
  • КХЛ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar