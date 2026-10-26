«Авангард» обыграл «Динамо» со счётом 3:2 и покинул последнее место Востока КХЛ

Омский «Авангард» поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ благодаря волевой победе над московским «Динамо». Гостевая встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме.

Москвичи уверенно начали матч и к середине второго периода вели с преимуществом в две шайбы. Сначала отличился Игорь Ожиганов, а затем успех хозяев закрепил Даниил Давыдов.

Однако в заключительной двадцатиминутке омичи переломили ход встречи. На 47-й минуте Михаил Гуляев сократил отставание, а за 25 секунд до финальной сирены Дамир Шарипзянов восстановил равновесие. В овертайме победу «Авангарду» принёс Майкл Маклауд, забросивший решающую шайбу на 63-й минуте.

После этой встречи омский клуб набрал 18 очков в 17 матчах и поднялся с 11-й на девятую строчку Востока. «Динамо» с 19 баллами после 22 игр осталось девятым на Западе. Для москвичей поражение стало третьим подряд и пятым за последние шесть встреч.

Следующий матч «Авангард» проведёт 28 октября в Казани против «Ак Барса». В тот же день московское «Динамо» примет хабаровский «Амур».

Ранее «Локомотив» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1 в овертайме и вышел на первое место Западной конференции КХЛ. Решающий гол Артур Каюмов забил на последней секунде дополнительного времени, принеся ярославцам победу.