«Локомотив» обыграл московское «Динамо» и сместил ЦСКА с первого места на Западе
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Ярославский «Локомотив» поднялся на первую строчку Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после домашней победы над московским «Динамо». Встреча регулярного чемпионата завершилась со счётом 2:1 в овертайме.
Счёт на 14-й минуте открыл нападающий хозяев Георгий Иванов. Москвичам удалось восстановить равновесие лишь в третьем периоде: на 53-й минуте шайбу забросил Игорь Ожиганов. Победитель определился за пределами основного времени. На последней секунде овертайма Артур Каюмов поразил ворота бело-голубых и принёс ярославской команде два очка.
Благодаря этому результату «Локомотив» сравнялся с ЦСКА по набранным очкам — у обеих команд по 26 после 18 встреч. Однако железнодорожники обошли армейцев по дополнительным показателям и вышли на первое место в конференции. Московское «Динамо» с 18 очками после 21 матча занимает девятую строчку Запада.
Следующую встречу «Локомотив» проведёт 25 октября дома против череповецкой «Северстали». Бело-голубые 26 октября примут омский «Авангард».
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