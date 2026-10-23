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Опубликовано 23 октября, 22:14

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» и сместил ЦСКА с первого места на Западе

Обложка © VK / Хоккейный клуб «Локомотив»

Обложка © VK / Хоккейный клуб «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» поднялся на первую строчку Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после домашней победы над московским «Динамо». Встреча регулярного чемпионата завершилась со счётом 2:1 в овертайме.

Счёт на 14-й минуте открыл нападающий хозяев Георгий Иванов. Москвичам удалось восстановить равновесие лишь в третьем периоде: на 53-й минуте шайбу забросил Игорь Ожиганов. Победитель определился за пределами основного времени. На последней секунде овертайма Артур Каюмов поразил ворота бело-голубых и принёс ярославской команде два очка.

Благодаря этому результату «Локомотив» сравнялся с ЦСКА по набранным очкам — у обеих команд по 26 после 18 встреч. Однако железнодорожники обошли армейцев по дополнительным показателям и вышли на первое место в конференции. Московское «Динамо» с 18 очками после 21 матча занимает девятую строчку Запада.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив «Автомобилисту» 1:5
ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив «Автомобилисту» 1:5

Следующую встречу «Локомотив» проведёт 25 октября дома против череповецкой «Северстали». Бело-голубые 26 октября примут омский «Авангард».

Ранее Life.ru рассказывал, что «Трактор» обыграл «Ак Барс» и прервал серию домашних поражений в КХЛ. Это первая победа клуба из Челябинска на домашнем льду более чем за месяц.

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Артур Лапсаков
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