ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив «Автомобилисту» 1:5

Московский ЦСКА потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. После проигрыша «Спартаку» армейцы не справились с екатеринбургским «Автомобилистом», уступив на выезде со счётом 1:5.

При этом начало встречи складывалось в пользу гостей. Уже на третьей минуте Дмитрий Бучельников открыл счёт и вывел москвичей вперёд. Однако эта шайба оказалась для ЦСКА единственной.

Хозяева восстановили равновесие на 23-й минуте усилиями Артёма Каштанова. После этого игра долго оставалась равной, но в заключительном периоде «Автомобилист» полностью перехватил инициативу. Главным героем концовки стал защитник Илья Карпухин. Он забросил две шайбы — на 44-й и 49-й минутах, обеспечив екатеринбургскому клубу преимущество в два гола.

Окончательно исход встречи определился в последние минуты. Сначала Анатолий Голышев увеличил разницу в счёте, а затем Джесси Блэкер отправил пятую шайбу в ворота армейцев.

Для ЦСКА это поражение стало особенно болезненным на фоне недавней победной серии. Москвичи выиграли 12 матчей подряд, однако 21 октября уступили «Спартаку» со счётом 0:2, а теперь пропустили пять шайб от «Автомобилиста».

Несмотря на две неудачи, армейцы сохраняют лидерство в Западной конференции КХЛ с 26 очками после 18 матчей. «Автомобилист» набрал 18 очков и занимает седьмое место на Востоке. Следующую встречу ЦСКА проведёт 25 октября в Санкт-Петербурге против СКА. Екатеринбуржцы 26 октября примут казахстанский «Барыс».

Ранее Life.ru сообщал, что московский «Спартак» прервал 12-матчевую победную серию ЦСКА. В столичном дерби 21 октября красно-белые победили со счётом 2:0. Армейцы впервые за месяц остались без набранных очков, а спустя два дня потерпели ещё одно поражение — теперь от «Автомобилиста».