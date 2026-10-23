«Трактор» обыграл «Ак Барс» и прервал серию домашних поражений в КХЛ

Челябинский «Трактор» впервые более чем за месяц победил на домашнем льду в Континентальной хоккейной лиге. Команда обыграла казанский «Ак Барс» со счётом 3:1 и прервала серию из четырёх домашних поражений.

Главным героем встречи стал канадский нападающий Нэйтан Легаре, оформивший дубль. Он открыл счёт на 26-й минуте, а незадолго до финальной сирены забросил третью шайбу «Трактора». Ещё один гол хозяев записал на свой счёт Иван Выдренков. На 31-й минуте защитник увеличил преимущество челябинцев до двух шайб.

Гости сумели ответить лишь в заключительном периоде. На 52-й минуте Равиль Якупов сократил отставание «Ак Барса», однако спасти встречу казанскому клубу не удалось.

Для «Трактора» эта победа стала первой дома с 20 сентября, когда команда обыграла омский «Авангард» со счётом 2:1. После этого челябинцы последовательно уступили СКА, дважды «Амуру» и «Сибири».

Соперники встретились уже в третий раз за сезон. В сентябре «Ак Барс» победил в Казани со счётом 2:1, однако в начале октября «Трактор» взял реванш — 3:2. Теперь челябинский клуб вышел вперёд в сезонном противостоянии.

После 17 матчей «Трактор» набрал 16 очков и занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ. У «Ак Барса» 20 очков после 19 встреч и пятая строчка. Следующий матч челябинцы проведут 26 октября дома против новосибирской «Сибири». Казанская команда днём ранее сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ранее Life.ru сообщал о поражении «Трактора» от омского «Авангарда» в серии буллитов. Матч состоялся 18 октября и завершился со счётом 2:1 в пользу омичей. Основное время закончилось вничью, а решающий буллит реализовал Глеб Бурлака. После этой встречи челябинцы занимали десятое место на Востоке, имея в активе 14 очков.