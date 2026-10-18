Победный буллит Бурлаки принёс «Авангарду» редкую серию из двух побед в КХЛ
«Авангард» обыграл «Трактор» по буллитам и одержал вторую победу подряд
Обложка © Telegram / ХК «Авангард» Омск
Омский «Авангард» обыграл челябинский «Трактор» со счётом 2:1 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 18 октября в Омске, а победу хозяевам принёс точный бросок Глеба Бурлаки.
Основное время матча завершилось вничью — 1:1. На 41-й минуте счёт открыл нападающий «Авангарда» Джошуа Ливо, однако на 50-й минуте Артемий Низамеев восстановил равенство, забросив шайбу за «Трактор».
Овертайм победителя не выявил, поэтому судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков. Решающую попытку реализовал Бурлака, обеспечив омичам вторую победу подряд.
Для «Авангарда» это лишь вторая победная серия из двух и более матчей в нынешнем сезоне. В предыдущий раз команда выигрывала несколько встреч кряду с 10 по 15 сентября, когда одержала три победы.
После 15 матчей омский клуб набрал 16 очков и расположился на седьмом месте в Восточной конференции. «Трактор» с 14 очками после 16 игр занимает десятую строчку.
Следующий матч «Авангард» проведёт 22 октября дома против нижнекамского «Нефтехимика». Челябинцы 23 октября примут казанский «Ак Барс».
Ранее Life.ru сообщал, что «Нефтехимик» победил «Трактор» в овертайме со счётом 3:2. Встреча состоялась 16 октября в Нижнекамске. Основное время завершилось вничью, а дополнительный период принёс хозяевам победу. Таким образом, челябинский клуб потерпел второе поражение подряд.