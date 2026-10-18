Победный буллит Бурлаки принёс «Авангарду» редкую серию из двух побед в КХЛ

Омский «Авангард» обыграл челябинский «Трактор» со счётом 2:1 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 18 октября в Омске, а победу хозяевам принёс точный бросок Глеба Бурлаки.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. На 41-й минуте счёт открыл нападающий «Авангарда» Джошуа Ливо, однако на 50-й минуте Артемий Низамеев восстановил равенство, забросив шайбу за «Трактор».

Овертайм победителя не выявил, поэтому судьба встречи решилась в серии послематчевых бросков. Решающую попытку реализовал Бурлака, обеспечив омичам вторую победу подряд.

Для «Авангарда» это лишь вторая победная серия из двух и более матчей в нынешнем сезоне. В предыдущий раз команда выигрывала несколько встреч кряду с 10 по 15 сентября, когда одержала три победы.

После 15 матчей омский клуб набрал 16 очков и расположился на седьмом месте в Восточной конференции. «Трактор» с 14 очками после 16 игр занимает десятую строчку.

Следующий матч «Авангард» проведёт 22 октября дома против нижнекамского «Нефтехимика». Челябинцы 23 октября примут казанский «Ак Барс».