Овечкин не забил в седьмом матче НХЛ подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. При этом столичный клуб одержал гостевую победу над «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате. Встреча, состоявшаяся в ночь на 30 октября по московскому времени, завершилась со счётом 4:3.

Овечкин вновь не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне 41-летний россиянин забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи в 12 матчах, набрав четыре очка. Последний раз он поражал ворота соперников 11 октября в игре против «Сиэтла», после чего не смог отличиться в семи встречах подряд.

Несмотря на неудачную серию капитана, «Вашингтон» сумел добиться очередной победы. Главным героем встречи стал защитник Коул Хатсон, оформивший дубль. Ещё по одной шайбе в составе гостей забросили Бун Дженнер и Алекс Так. Блорусский нападающий Алексей Протас отметился двумя результативными передачами.

У хозяев дважды отличился Филип Форсберг, ещё один гол забил Росс Колтон. «Нэшвилл» дважды сравнивал счёт, однако в заключительном периоде «Вашингтон» сумел удержать преимущество.

Для Овечкина это был последний матч регулярного чемпионата НХЛ в Нэшвилле, поскольку ранее российский форвард объявил о намерении завершить выступления в лиге после сезона-2026/27. За карьеру капитан «Вашингтона» забросил 930 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и остаётся лучшим снайпером в истории турнира.

Предыдущая встреча «Вашингтона» также завершилась победой. Накануне столичный клуб обыграл «Филадельфию» со счётом 5:2, однако Овечкин не сумел отличиться. В нынешнем сезоне российский форвард пока заметно отстаёт от привычного для себя графика результативности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Овечкин вплотную приблизился к Яромиру Ягру по количеству побед в регулярных чемпионатах НХЛ. После победы над «Нэшвиллом» российский нападающий сравнялся с Ягром по этому показателю и разделил с ним седьмое место в историческом рейтинге лиги — у обоих теперь по 874 выигранных матча.