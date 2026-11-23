Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» обменял своего бывшего капитана Дилана Ларкина в «Монреаль Канадиенс». Взамен команда получила нападающего Кирби Дака, вратаря Сэма Монтембо, права на перспективного форварда Майкла Хейджа и четыре выбора на будущих драфтах. О сделке сообщили пресс-службы команд.

В рамках обмена «Детройту» также достались условные выборы в первых раундах драфтов 2027 и 2029 годов, выбор во втором раунде 2027-го и четвёртом раунде 2028-го. Вместе с Ларкиным в «Монреаль» отправились два драфт-пика «Ред Уингз» — в третьем раунде 2027 года и втором раунде 2028-го.

Переход 30-летнего американского нападающего завершил многомесячный конфликт с руководством «Детройта». Летом 2026 года Ларкин запросил обмен, а в сентябре лишился капитанской нашивки. В конце октября хоккеист заявил, что больше не намерен выступать за команду, после чего клуб отстранил его от игр.

Ларкин провёл всю предыдущую карьеру в НХЛ за «Детройт», который выбрал его на драфте 2014 года. За 818 матчей регулярных чемпионатов форвард набрал 649 очков — 278 голов и 371 результативную передачу. За это время команда лишь однажды выходила в плей-офф — в дебютном сезоне нападающего.

В нынешнем чемпионате Ларкин успел провести десять встреч, отметившись двумя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами. После этого он перестал выходить на лёд в составе «Ред Уингз».