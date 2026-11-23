Российский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров оформил первый хет-трик в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 22-летний форвард трижды поразил ворота «Ванкувер Кэнакс» в выездном матче регулярного чемпионата (6:3).

Канцеров открыл счёт своим голам на 12-й минуте первого периода, реализовав большинство. Вторую шайбу россиянин забросил на 13-й минуте второго игрового отрезка, а на 12-й минуте третьего периода завершил хет-трик. Кроме того, форвард отметился результативной передачей при первом голе Тайлера Бертуцци.

До встречи с «Ванкувером» Канцеров провёл 23 матча в сезоне-2026/27, набрав 14 очков — десять голов и четыре результативные передачи. После хет-трика и ассиста его показатели выросли до 18 очков (13+5) в 24 встречах. Россиянин также укрепил своё положение среди лучших снайперов-дебютантов нынешнего чемпионата.

Успешное начало сезона позволило Канцерову войти в число претендентов на «Колдер Трофи» — награду лучшему новичку НХЛ. В опубликованном 16 ноября рейтинге официального сайта лиги российский хоккеист занял пятое место по результатам голосования журналистов. Таким образом, форвард уже рассматривается в качестве одного из кандидатов на престижный приз.

Ранее Life.ru сообщал, что Роман Канцеров возглавил гонку снайперов среди новичков после пятой заброшенной шайбы. Российский форвард быстро освоился за океаном и уже в первых матчах начал регулярно поражать ворота соперников. Теперь его результативность вышла на новый уровень: первый хет-трик позволил хоккеисту укрепить позиции среди самых заметных дебютантов чемпионата.