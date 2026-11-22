Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин улучшил собственный рекорд клуба по количеству результативных передач в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В выездном матче против «Бостон Брюинз» (5:7) 41-летний форвард записал на свой счёт 764-й голевой пас за карьеру.

Овечкин отметился результативным действием в третьем периоде, поучаствовав в шайбе защитника Якоба Чикрана. Для россиянина эта передача стала второй в двух последних встречах.

В предыдущем матче против «Баффало Сейбрз» (3:6) Овечкин сделал 763-ю результативную передачу и стал единоличным рекордсменом «Вашингтона», обойдя шведа Никласа Бэкстрема, на счету которого 762 голевых паса.

При этом капитан «столичных» продолжает переживать самую продолжительную безголевую серию в карьере. Овечкин не может отличиться уже 16 матчей подряд. Прежний личный антирекорд составлял 14 встреч без заброшенных шайб и был установлен в сезоне-2023/24.

Ранее Life.ru сообщал, что «Вашингтон» проведёт церемонию в честь рекорда Александра Овечкина по голевым передачам. Чествование состоится 25 ноября перед матчем с «Филадельфией». На лёд вместе с нападающим выйдут его супруга, сыновья и мать, а клуб вручит ему специальный подарок. Овечкин превзошёл достижение Никласа Бэкстрёма после 763-й результативной передачи за «Кэпиталз» в игре с «Баффало».