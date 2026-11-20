«Вашингтон Кэпиталз» устроит торжественную церемонию в честь нового клубного рекорда Александра Овечкина по голевым передачам. Празднование пройдёт 25 ноября перед матчем с «Филадельфией», сообщила пресс-служба клуба.

В этот вечер российского нападающего поддержат самые близкие люди. На лёд вместе с ним выйдут супруга Анастасия, сыновья Сергей и Илья, а также мать Татьяна. Руководство «Вашингтона» подготовило для хоккеиста специальный подарок, подробности которого пока не раскрываются.

Причиной для чествования стала 763-я результативная передача Овечкина в составе «Кэпиталз». Россиянин установил новый клубный рекорд в домашнем матче против «Баффало», который завершился поражением хозяев со счётом 3:6.

Прежнее достижение принадлежало Никласу Бэкстрёму, на счету которого было 762 голевых паса. Благодаря новому рекорду Овечкин стал единоличным лидером «Вашингтона» по количеству проведённых матчей, заброшенных шайб, результативных передач и набранных очков.

41-летний форвард проводит свой 22-й сезон в НХЛ, который, как он ранее официально объявил, станет последним в его североамериканской карьере. В нынешнем чемпионате россиянин набрал шесть очков, забросив одну шайбу и сделав пять голевых передач.

Всего на счету Овечкина 930 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007 с учётом плей-офф. По общему количеству шайб он уступает только Уэйну Гретцки, который завершил карьеру с 1016 голами.

Ранее Life.ru рассказывал, какой необычный подарок Овечкин получил во время прощального визита в Тампу. Хозяева вручили россиянину именные сигары с изображением его знаменитого празднования «горячая клюшка» в память о голе 2009 года. Подарок передал капитан «Лайтнинг» Виктор Хедман.