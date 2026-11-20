Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил личный антирекорд по продолжительности безголевой серии в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард не забил в 15-м матче подряд — это произошло во встрече с «Баффало», которую его команда проиграла со счётом 3:6.

При этом капитан «Вашингтона» отметился голевой передачей. Этот ассист стал для Овечкина 763-м в составе клуба. Россиянин превзошёл достижение Никласа Бэкстрёма и стал единоличным рекордсменом «Кэпиталз» по количеству результативных передач.