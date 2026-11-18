«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Российский форвард хозяев Никита Кучеров провёл 900-й матч в карьере в лиге и записал на свой счёт две голевые передачи.

В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель, забросивший шайбы на 14-й и 32-й минутах. Ещё по разу отличились Сэм О'Райлли (3-я минута), Шарль-Эдуар Д'Астус (11) и Энтони Сирелли (58). У «Вашингтона» голами отметились Алекс Так (17) и Райан Леонард (45).

Кучеров ассистировал Гюнцелю при обоих взятиях ворот. Теперь на счету 33-летнего россиянина 1154 очка в 900 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. За карьеру он забросил 409 шайб и отдал 745 результативных передач.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Для него эта игра стала последней на льду в Тампе.

Кучеров выступает за «Тампа-Бэй» с 2013 года. Вместе с клубом он дважды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах. Также россиянин трижды выигрывал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Life.ru сообщал, что Никита Кучеров оформил восьмой хет-трик в карьере в НХЛ. В гостевом матче против «Баффало Сэйбрз» российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросил три шайбы в третьем периоде и сделал результативную передачу. Встреча завершилась разгромной победой «Тампы» со счётом 8:3.