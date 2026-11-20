Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый клубный рекорд по количеству голевых передач. В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» форвард записал на свой счёт 763-й результативный пас.

Прежнее достижение принадлежало шведскому нападающему Никласу Бэкстрёму, который за время выступлений в составе «Вашингтона» отдал 762 голевые передачи. Вместе с Овечкиным он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Россиянин превзошёл результат бывшего одноклубника и единолично возглавил список лучших ассистентов в истории «Кэпиталз».

Ранее Александр Овечкин повторил клубный рекорд по количеству результативных передач в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард достиг отметки в 762 голевых паса во время выездной встречи с «Оттавой Сенаторз».