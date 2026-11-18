Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл последний в карьере гостевой матч против «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Перед встречей, завершившейся поражением столичного клуба со счётом 2:5, хозяева подготовили для 41-летнего россиянина необычный подарок — именные сигары.

Овечкину вручили изготовленную на заказ коробку от компании J.C. Newman и сигары с изображением его знаменитого празднования «горячая клюшка». Подарок преподнёс капитан «Тампы» Виктор Хедман. Вместе с ним россиянина поздравили его бывший одноклубник Джон Карлсон и помощник главного тренера Джефф Халперн.

Подарок Овечкину от «Тампа-Бэй Лайтнинг». Видео © X / Benjamin Pierce

Таким образом в «Тампе» решили напомнить об эпизоде 2009 года, когда Овечкин забросил свою 50-ю шайбу в сезоне в ворота «Лайтнинг». После гола российский форвард положил клюшку на лёд и изобразил, будто она настолько горячая, что обжигает ему руки.

Хедман поблагодарил россиянина за выдающуюся карьеру и признался, что для него было честью выступать против Овечкина. Капитан «Тампы» также пошутил, что на протяжении многих лет форвард доставлял его команде немало проблем.