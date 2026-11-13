Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что политические взгляды российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не являются проблемой для организации. Он также призвал не осуждать хоккеиста за его деятельность на родине. Об этом руководитель лиги рассказал на пресс-конференции в Хельсинки, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Поводом для вопроса стало участие Овечкина в предвыборном ролике партии «Единая Россия» в сентябре 2026 года. После появления видео российский нападающий столкнулся с критикой в американских СМИ.

«Александр — выдающийся игрок с впечатляющими достижениями и рекордами. Что бы он ни делал у себя на родине, будь то политические взгляды или другие мероприятия, это не проблема НХЛ», — заявил Беттмэн.

Руководитель лиги подчеркнул, что не считает правильным поспешно осуждать хоккеиста. Он напомнил, что семья Овечкина продолжает жить в России. По словам Беттмэна, несправедливо требовать от российского нападающего определённых действий или отказа от них.

Овечкину 41 год. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года и является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В апреле 2025 года нападающий превзошёл историческое достижение Уэйна Гретцки.

Сезон-2026/27 станет для российского форварда последним в Национальной хоккейной лиге. О своём решении он объявил в октябре, объяснив, что обсудил завершение североамериканского этапа карьеры с семьёй.

Ранее Life.ru сообщал, что Беттмэн допустил изменение позиции некоторых хоккейных федераций, отказавшихся играть против сборной России. Комиссар НХЛ отметил, что отдельные страны ещё могут пересмотреть свои решения.