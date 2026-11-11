Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил клубный рекорд по количеству результативных передач в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард достиг отметки в 762 голевых паса во время выездной встречи с «Оттавой Сенаторз».

Овечкин ассистировал Коулу Хатсону, который забросил победную шайбу на второй минуте овертайма. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Вашингтона».

По количеству передач россиянин сравнялся со шведом Никласом Бэкстрёмом, которому ранее единолично принадлежал рекорд клуба. Оба хоккеиста на протяжении всей карьеры в НХЛ выступали только за «Вашингтон». Кроме того, Овечкин прервал десятиматчевую серию без набранных очков.

Всего Овечкин набрал 1692 очка в 1589 матчах регулярных чемпионатов лиги. На его счету 930 заброшенных шайб и 762 результативные передачи. Россиянин остаётся лучшим снайпером в истории НХЛ, а также лидером «Вашингтона» по голам и набранным очкам.

Ранее Life.ru сообщал, что Овечкин выступил за участие сборной России в молодёжном чемпионате мира по хоккею. Капитан «Вашингтона» выразил уверенность, что болельщики хотят видеть на турнире сильнейших молодых игроков, многие из которых впоследствии станут звёздами НХЛ. При этом хоккеист признал, что окончательное решение зависит не от спортсменов. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать российской команде визы для участия в первенстве.