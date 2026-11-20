«Вашингтон Кэпиталз» потерпел четвёртое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ, уступив на домашнем льду «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:6. Гости заложили основу победы ещё в первом периоде, отправив в ворота соперника четыре шайбы.

Уже к 11-й минуте «Баффало» вёл с преимуществом в три гола. Счёт открыл Джек Куинн, затем отличился Расмус Далин, а вскоре Бек Малинстин довёл преимущество гостей до 3:0. «Вашингтон» ответил шайбой Алекса Тача, однако до перерыва Зак Бенсон вернул команде комфортный отрыв.

Во втором периоде Тейдж Томпсон увеличил разницу до четырёх шайб. В заключительной двадцатиминутке Райан Леонард и Бун Дженнер попытались вернуть хозяев в игру, но переломить ход встречи им не удалось. Точку поставил Куинн, оформивший дубль броском по пустым воротам. «Баффало» благодаря победе прервал серию из пяти поражений подряд. Для столичной команды неудача стала четвёртой кряду.

При этом матч принёс Александру Овечкину клубное достижение. Российский форвард записал на свой счёт результативную передачу и довёл количество ассистов за «Вашингтон» до 763. По этому показателю он обошёл Никласа Бэкстрёма, на счету которого 762 передачи, и стал единоличным рекордсменом «Кэпиталз».