Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон пропустит около трёх месяцев из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил главный тренер клуба Джаред Беднар, слова которого приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Изначально предполагалось, что 31-летний хоккеист выбыл примерно на четыре недели. Однако после дополнительного обследования у специалиста срок восстановления увеличился до 12 недель.

Маккиннон получил повреждение 12 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы Сенаторз» (3:4 в овертайме). Форвард не смог доиграть встречу и с тех пор не выходил на лёд.

В нынешнем сезоне Маккиннон провёл 20 матчей, в которых набрал 30 очков — забросил 10 шайб и сделал 20 результативных передач. Канадец остаётся лучшим бомбардиром «Колорадо».

Помимо Маккиннона, в матче с «Оттавой» травму получил защитник «Эвеланш» Кейл Макар. Ранее Беднар сообщал, что его восстановление займёт около двух недель. «Оттавой» травму получил защитник «Эвеланш» Кейл Макар. Ранее Беднар сообщал, что его восстановление займёт около двух недель.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура швейцарского региона Бернский Юра — Зеланд начала уголовное расследование против форварда «Ажуа» Даниэля Карра. Хоккеиста подозревают в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью Гаэтана Хааса, капитана клуба «Биль-Бьенн», после их драки во время игры.